Ниамей, 2 февраля, 2018, 00:16 — ИА Регнум. В столице Нигера стартовал суд над подозреваемыми боевиками нигерийской исламистской группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1 февраля сообщает агентство Reuters.

Суд

Перед судом по обвинению в терроризме предстал 81 человек — все они обвиняются в причастности к преступлениям группировки в Нигерии, Нигере и Чаде.

Суд в Ниамее является уникальным событием — обычно суды над боевиками-исламистами «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходят в закрытом режиме, что всегда вызывает вопросы со стороны защитников прав человека.

Сегодняшний суд является первым из целой серии открытых процессов, в ходе которых повторно будут рассматриваться дела уже осужденных боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Так, в течение следующих 10 дней суд в Ниамее рассмотрит 22 отдельных дела в отношении 300 исламистов, осужденных в 2017 году. Всего в течение ближайших месяцев перед открытым судом должны предстать около 1000 человек.

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