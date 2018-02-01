Санкт-Петербург, 1 февраля, 2018, 23:25 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга определили дату проведения ежегодного праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса». Выбор даты осложнялся тем, что в июне, когда традиционно проходит праздник, город будет принимать несколько матчей Чемпионата мира по футболу.

Валентин Илюшин ИА REGNUM Праздник Алые паруса 2017 года

В итоге принято решение, что «Алые паруса» состоятся в субботу, 23 июня 2018 года, сообщили 1 февраля в пресс-службе Смольного.

«Эта дата определена с учетом графика проведения матчей Чемпионата мира по футболу, ближайшие из которых пройдут на арене «Санкт-Петербург» 22 и 26 июня», — отметили в городском правительстве.

Как напоминает ИА REGNUM, 22 июня 2018 года на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборные Бразилии и Коста-Рики, а 26 июня — команды Нигерии и Аргентины. Оба матча наверняка вызовут огромный интерес зрителей, в город приедет множество болельщиков. Многие из них смогут стать зрителями и «Алых парусов».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, возглавляющий оргкомитет по подготовке и проведению праздника «Алые паруса», поставил перед подчиненными задачу «приложить максимальные усилия для того, чтобы оба значимых события для города состоялись на самом высоком уровне».

В 2018 году участие в празднике примут порядка 32 тысяч выпускников петербургских школ и учреждений среднего профессионального образования, а также педагоги, родители и гости. На «Алые паруса» приедут лучшие выпускники из Ленинградской области и других регионов страны. Общее количество приглашенных гостей составит порядка 80 тысяч человек.

Проход на Дворцовую площадь, как и в предыдущие годы, будет осуществляться только по пригласительным билетам.

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Напомним, петербургский праздник «Алые паруса» включен в реестр мирового событийного туризма, признан лучшим городским праздником Европы и рекомендован к посещению туристам во многих странах Европы. В 2017 году праздник проходил в ночь с 23 на 24 июня, в дни проведения матчей Кубка конфедераций. Общее число участников, гостей и зрителей праздника «Алые паруса» в прошлом году достигло двух миллионов человек.

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