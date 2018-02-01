Москва, 1 февраля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Процесс по делу бывшего губернатора Никиты Белых, проходящий 1 февраля в здании Пресненского суда Москвы вновь прерван. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, председательствующая на процессе федеральный судья Татьяна Васюченко по просьбе стороны защиты объявила перерыв. Таким образом оглашение приговора, которое длится уже шесть часов прерывается на перерыв уже третий раз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Никита Белых во время вынесения приговора

Напомним, что как ранее сообщало ИА REGNUM, Белых был задержан с поличным в июне 2016 года в одном из ресторанов Москвы, при получении очередной взятки. Следствие установило, что в 2012—2016 годах Белых получил взятки в особо крупном размере на общую сумму в 600 тыс. евро. Свою вину Белых до сих пор не признал.

напомним, что 1 февраля суд уже признал его виновным, но пока не объявил какую меру наказания он назначит бывшему губернатору.