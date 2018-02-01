Вашингтон, 1 февраля, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В США успешно провели морские испытания беспилотного катера ACTUV, разрабатываемого для поиска подводных лодок противника, сообщило 1 февраля Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) США, опубликовавшее видеозапись испытаний на YouTube-канале.

Defense Advanced Research Projects Agency ACTUV

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) сообщило, что успешно выполнило свою часть работ в рамках проекта роботизированного надводного комплекса. Сообщается, что протестированный 40-метровый корабль развивает скорость до 27 узлов.

Далее проект ACTUV будет реализовываться сотрудниками Научно-исследовательского управления (ONR) ВМС США. Роботизированный надводный комплекс должен быть принят на вооружение к декабрю 2018 года и предназначен для поиска и обнаружения дизель-электрических подводных лодок с пониженным уровнем шумности.

Кроме того, предполагается использовать его для поиска морских мин и выполнения мелких транспортных задач.

Как сообщало ИА REGNUM, работа по созданию надводного патрульного беспилотника ведется в США с 2010 года.