Москва, 1 февраля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Курс валютной пары RUR/USD на торгах скорректировался после технического отскока и снова совершает колебания в диапазоне 56—56,50 с некоторым повышением стоимости отечественной валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Сергей Фёдоров.

Цуканов М.В Рубль недооценен

По его словам, ожидаемая хорошая отчетность российских компаний 31 января оказалась не такой хорошей, как надеялись инвесторы. Несмотря на общий положительный фон, доходность нефинансовых компаний оказалась во власти кризиса, который, как показывают некоторые аналитики, в 2018 году пойдет на следующий виток.

«В январе-ноябре 2017 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах снизился на 4% и составил 9 трлн 414,6 млрд рублей по сравнению с 9,806 трлн рублей в январе-ноябре 2016 года, по данным Росстата.

Около 33,6 тыс. организаций получили прибыль в размере 10,9 трлн рублей, а 13,2 тыс. организаций имели убыток на сумму 1,5 трлн рублей», — привел цифры эксперт.

Что интересно, на нефинансовый сектор повлияли события в двух отраслях: падение прибыльности в строительном секторе, где выручка компаний упала на 28,5% по целому ряду причин, несмотря на серьезные меры поддержки от государства; падение части связей и финансовых потоков в ходе масштабной чистки банковского сектора, которые занимались финансированием в том числе и строительной отрасли.

«ЦБ РФ предпринимал серьезные усилия для минимизации потерь, но фактор времени и приостановки проектов привели к крупным кассовым разрывам, которые, в свою очередь, необходимо закрывать.

А вот прибыльность компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, выросла на 18,2% за 11 месяцев 2017 года, что произошло из-за неудержимого роста спроса на мировых рынках сырья», — пояснил Фёдоров.

Рубль слабо впечатлили санкции, зарубежный бизнес очень хочет добиться прибыли на ближайшую перспективу, что приводит к росту отечественную валюту и экономику.

«Отечественная валюта всё еще недооценена, несмотря на заявления ЦБ и Минфина, поэтому ее укрепление остается делом времени.

Конец недели обещает стабилизацию курса рубля на тех же позициях, что в начале. Доллар отступает дальше, несмотря на санкции, снижение «бычьего» настроения инвесторов и поддержку импорта», — считает эксперт.

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