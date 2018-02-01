Москва, 1 февраля, 2018, 15:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с девятой годовщиной интронизации и встретился с ним в храме Христа Спасителя после литургии.

Patriarchia.ru Патриарх Кирилл

Поздравив патриарха, Путин подарил ему букет белых роз и поблагодарил за проведение Архиерейского собора РПЦ на высоком уровне. Глава государства назвал это событие важным для общественной жизни страны.

В ходе беседы президентом РФ патриарх Кирилл призвал священников ответственно подходить к своим публичным выступлениям и воздерживаться от теледебатов.

Он пояснил, что иногда ему приходится знакомиться с высказываниями отдельных представителей церкви, которые «претендуют на популярность».

«Каждый священник, пытаясь комментировать какие-то события в жизни, особенно явления, касающиеся жизни огромного количества людей, должен быть очень уверен в том, что его слова есть слова Церкви», — сказал предстоятель.

Напомним, патриарх Кирилл по традиции в день интронизации совершает праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, в котором участвуют многочисленные иерархи и священнослужители.