Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Решение Арбитражного суда Ростовской области, согласно которому застройщику возвращено право возведения на площади Ленина многоэтажки, вызвало негодование среди горожан. Ростовчане возмущены тем, что вместо реконструкции фонтана, как обещали чиновники в 2015 году, здесь вырастет 22-этажный дом. Жители донской столицы написали обращение к городским властям с требованием запретить строительство на пересечении улицы Ленина и проспекта Нагибина. Также горожане просят провести публичные слушания, на которых будет решена судьба территории, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Многоэтажки Ростова-на-Дону

Стоит отметить, что это обращение уже было адресовано властям годом ранее. Казалось бы, власть услышала горожан, забивших тревогу. И в феврале 2017 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил об отказе «Московской строительной компании» в выдаче разрешения на строительство. Но обещания чиновников лопнули, словно мыльный пузырь, на этой неделе. Фемида оказалась на стороне «строительного магната».

«Прекратите душить Ростов! Это транспортный коллапс, в который вы толкаете город из-за жажды сиюминутной наживы», — считают горожан и просят вернуть фонтан.

По их мнению, в городе-миллионнике полно мест, где можно без ущерба для областного центра возводить многоэтажки. Ростовчане, подписавшие петицию, также отмечают, что очередная высотка не предполагает создание инфраструктуры в этом районе и лишь ещё больше загрузит слабую транспортную систему города.

Также горожане напомнили, что в конце июля 2015 года тогда ещё действующий глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань сообщил о планирующейся реконструкции фонтана на площади Ленина и обещал закончить её к чемпионату мира по футболу. Тогда же главный архитектор города Юрий Дворников заявлял, что на площади Ленина вместо высотки предполагается восстановить фонтан, а также построить ресторан с террасами. Но эти чиновники уже давно покинули стены администрации города-миллионника, а потому спроса с них нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на кажущуюся борьбу с точечными застройками в Ростове-на-Дону, во всех микрорайонах города-миллионника то и дело появляются растяжки о начале продаж квартир в той или иной будущей высотке. При этом возведение домов не предполагает создания инфраструктуры и достаточного количества парковочных мест. Иной раз и добираться до своего жилья горожанам приходится по бездорожью.