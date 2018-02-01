«Прекратите душить город!»: ростовчане требуют вернуть фонтан
Ростов-на-Дону, 1 февраля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Решение Арбитражного суда Ростовской области, согласно которому застройщику возвращено право возведения на площади Ленина многоэтажки, вызвало негодование среди горожан. Ростовчане возмущены тем, что вместо реконструкции фонтана, как обещали чиновники в 2015 году, здесь вырастет 22-этажный дом. Жители донской столицы написали обращение к городским властям с требованием запретить строительство на пересечении улицы Ленина и проспекта Нагибина. Также горожане просят провести публичные слушания, на которых будет решена судьба территории, сообщает ИА REGNUM.
Стоит отметить, что это обращение уже было адресовано властям годом ранее. Казалось бы, власть услышала горожан, забивших тревогу. И в феврале 2017 года сити-менеджер Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев заявил об отказе «Московской строительной компании» в выдаче разрешения на строительство. Но обещания чиновников лопнули, словно мыльный пузырь, на этой неделе. Фемида оказалась на стороне «строительного магната».
«Прекратите душить Ростов! Это транспортный коллапс, в который вы толкаете город из-за жажды сиюминутной наживы», — считают горожан и просят вернуть фонтан.
По их мнению, в городе-миллионнике полно мест, где можно без ущерба для областного центра возводить многоэтажки. Ростовчане, подписавшие петицию, также отмечают, что очередная высотка не предполагает создание инфраструктуры в этом районе и лишь ещё больше загрузит слабую транспортную систему города.
Также горожане напомнили, что в конце июля 2015 года тогда ещё действующий глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань сообщил о планирующейся реконструкции фонтана на площади Ленина и обещал закончить её к чемпионату мира по футболу. Тогда же главный архитектор города Юрий Дворников заявлял, что на площади Ленина вместо высотки предполагается восстановить фонтан, а также построить ресторан с террасами. Но эти чиновники уже давно покинули стены администрации города-миллионника, а потому спроса с них нет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, несмотря на кажущуюся борьбу с точечными застройками в Ростове-на-Дону, во всех микрорайонах города-миллионника то и дело появляются растяжки о начале продаж квартир в той или иной будущей высотке. При этом возведение домов не предполагает создания инфраструктуры и достаточного количества парковочных мест. Иной раз и добираться до своего жилья горожанам приходится по бездорожью.