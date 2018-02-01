Москва, 1 февраля, 2018, 12:50 — ИА Регнум. На этой неделе российский рубль демонстрирует необычную стабильность. Колебания курса российской валюты к корзине ЦБ РФ в последние дни не превышают 0,2%, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Курс рубля к доллару и к евро по отдельности демонстрирует более существенную динамику, но это связано не столько с самим рублем, сколько с колебаниями евро и доллара на международном валютном рынке, — пояснила эксперт. — Утром 1 февраля рубль торговался к доллару на уровне 56,30, к евро — на уровне 69,80».

Публикация «кремлевского списка» никак не отразилась на российском рынке, поскольку само по себе это обстоятельство едва ли способно фундаментально повлиять на рубль.

«Главные опасения, связанные с санкциями США, касались ограничений на инвестиции в российский госдолг, но этого до сих пор не произошло.

И, судя по всему, сейчас инвесторы оценивают вероятность введения таких ограничений как низкую: накануне Минфин РФ успешно разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей, при этом спрос на бумаги втрое превысил предложение», — отметила Кулакова.

Аукцион Минфина оказал поддержку рублю, в то время как дешевеющая нефть могла оказать некоторое давление. Общий эффект, как видим, получился нейтральным.

«1 февраля рубль, скорее всего, сохранит стабильность к корзине, а возможные движения курсов доллара и евро будут, как и прежде, диктоваться внешним фактором — динамикой пары евро/доллар на международном рынке.

Дневной диапазон колебаний курса рубля к доллару останется на уровне 56−56,50, курса рубля к евро на уровне 69,60−70,10», — считает эксперт.

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