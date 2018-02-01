Сочи, Краснодарский край, 14 мая, 2019, 22:06 — ИА Регнум. Темами переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи могут быть вопросы Корейского полуострова, Афганистана и ряд других международных ситуаций, заявил 14 мая глава госдепа США Майк Помпео.

Об этом сообщает агентство Интерфакс.

По информации агентства, Помпео рассчитывает обсудить с Владимиром Путиным «стратегический диалог» США и России.

«Мы можем сотрудничать по Северной Корее, по Афганистану и по другим вопросам. Также мы можем поговорить о стратегическом диалоге. Я надеюсь, что мы сможем с вами об этом поговорить, чтобы весь мир в целом от этого выиграл», — цитирует агентство слова Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в сочинской резиденции Бочаров Ручей началась встреча президента России Владимира Путина и главы госдепа США Майка Помпео.