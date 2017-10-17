Владимирская область: нет санитаров — нет проблем с майскими указами

Владимир, , 14:52 — REGNUM Владимирские активисты направили губернатору Светлане Орловой обращение с просьбой не допустить «санитарной катастрофы» в больницах региона. Письмо подписали члены общественных советов при органах власти, а также депутаты муниципального и областного уровней.

Авторы письма сообщают, что в больницах области идет массовое сокращение санитаров. Их якобы попросту переводят в уборщики. Причина — желание исполнить майские указы в части повышения зарплат медицинским работникам, в частности, младшего медперсонала. Кроме того, авторы письма говорят, что уборщики должны отрабатывать полный рабочий день, а не укороченный, как у медработников. Теряют санитары на новой должности и некие льготы.

«Главные врачи и руководство департамента здравоохранения становятся заложниками сложной ситуации в профильной экономике. И при этом совершенно отсутствует политическая воля главы региона, способного и должного не допустить «санитарной катастрофы» в областной системе здравоохранения», — говорится в открытом письме.

Никаких цифр и названий больниц, где есть такие случаи, в письме нет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM во Владимирской областной организации профсоюза, пока таких заявлений от работников здравоохранения в организацию не поступало.

Между тем выводы активистов выглядят вполне правдоподобно. Должности «уборщик производственных и служебных помещений» и «уборщик территорий», согласно постановлению «Об оплате труда работников государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения администрации Владимирской области, и медицинских работников иных государственных учреждений Владимирской области», входят в число «рабочих» должностей. Те указы, которые существуют в части зарплат младшего медперсонала, на них не распространяются.

В департаменте здравоохранения Владимирской области оперативно прокомментировать информацию не смогли, пообещав ответить на официальный запрос редакции в течение положенных по закону семи дней.

Между тем еще в 2013 году СМИ сообщали, что скорая помощь во Владимирской области лишилась санитаров. Тогда штат был заполнен всего на 1%.

К слову, ранее подобные ситуации возникали в Коми и других регионах России.

ИА REGNUM напоминает, что сейчас среднее жалованье младшего медицинского персонала во Владимирской области равно всего 18,9 тысячи рублей, что составляет приблизительно 77,4% от средней по региону. К концу года зарплата должна дорасти до средней.

При этом врачи, которые имеют высшее образование, получают, согласно данным Росстата, 42,8 тысячи рублей, что ниже нужного уровня на 24,5%. В конце лета 2017 года профильный департамент заявил, что средняя зарплата врачей в августе составила 44 тысячи рублей. Чиновники оказались уверенными в том, что к 1 октября 2017 года смогут выполнить указы президента в этой части.

Средний медицинский персонал получает 23,2 тысячи рублей. Росстат говорит о том, что это составляет 95,2% от необходимой суммы.

Однако и здесь в регионе есть проблемы. Так, в июле 2017 года главный врач Судогодской районной больницы Анатолий Уколов заявил, что цена выполнения майских указов президента — отсутствие отдыха у врачей. Чтобы получать деньги, на которые можно жить, медики вынуждены брать на себя по две, а то и три ставки.

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