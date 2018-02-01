Ленинградская область, 1 февраля, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники из неустановленного огнестрельного оружия обстреляли трансформаторную подстанцию в поселке имени Морозова Ленинградской области. Нанесенные повреждения могли вызвать энергетическую аварию в поселке, взрыв и пожар. Тяжелых последствий удалось избежать благодаря внимательности мастера.

ЛОЭСК Поврежденный пулями трансформатор в Ленобласти

Как сообщили ИА REGNUM 1 февраля в пресс-службе областной сетевой энергокомпании ЛОЭСК, сквозные отверстия от двух пуль обнаружил 25 января во время планового осмотра подстанции №14 старший мастер участка Руслан Петров.

«Выстрелами был поврежден радиатор находящегося внутри подстанции трансформатора: в нем тоже были обнаружены пулевые отверстия, из которых вытекало масло. Включенный трансформатор находился под напряжением и работал без охлаждения, что в любой момент могло привести к возгоранию и взрыву», — объяснили в ЛОЭСК.

Обстрелянный трансформатор был оперативно отключен, на место происшествия вызваны сотрудники полиции.

Как подчеркивают энергетики, от поврежденной подстанции запитаны пожарная часть, хлебозавод, уличное освещение поселка и светофоры.

«Авария на этой подстанции могла вызвать настоящий энергетический коллапс в населенном пункте. Кроме того, взрыв и пожар мог привести вообще к непрогнозируемым последствиям — ведь рядом с подстанцией могли находиться люди», — пояснил Дмитрий Пархута, заместитель директора Центрального филиала АО «ЛОЭСК» по безопасности.

Как предполагают специалисты, судя по пулевым отверстиям, выстрелы по подстанции были сделаны из нарезного карабина.

Сотрудники полиции Кировского района области ведут поиск злоумышленников. А энергетики Ленобласти призывают жителей быть бдительными и сообщать о фактах хулиганства и повреждениях на электроустановках по телефонам диспетчерских служб.

Добавим, что случаи хулиганства с использованием оружия в Петербурге и Ленобласти случаются, однако, как правило, речь идет не о боевом оружии. Так, 12 декабря 2017 года неизвестный мужчина порезал колеса у автомобиля скорой помощи, а затем открыл по нему стрельбу из пневматического пистолета. Прибывшие полицейские задержали злоумышленника — 28-летнего петербуржца. Пострадавших в результате инцидента не было.

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22 декабря 2017 года мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил стрельбу на улице в Красносельском районе Петербурга. Прибывшие полицейские задержали 43-летнего гражданина, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. «Выстрелы» имели пиротехнический характер. Никто не пострадал.

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