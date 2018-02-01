Москва, 1 февраля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В России в 2017 году было выдано 34,82 млн новых кредитов на сумму 5,68 трлн рублей. Количество выданных кредитов выросло на 12%. Таковы данные, представленные Объединенным кредитным бюро (ОКБ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Объёмы кредитования в России увеличились на 37%. В 2016 году было выдано 31,22 млн кредитов на 4,14 трлн рублей.

Высокие темпы роста объемов кредитования в 2017 году наблюдались в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 8%, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 48%.

За год было выдано более 8,65 млн новых карт с общим лимитом 544,55 млрд рублей, годом ранее — 7,99 млн карт на 367,93 млрд руб.

Средний лимит по карте увеличился за год на 37%: с 46 до 63 тыс. рублей.

Наиболее высокий темп роста показал сегмент ипотечного кредитования. Количество новых ипотечных кредитов выросло на 30%, денежные объемы кредитования выросли на 42%.

В 2017 году было выдано 959,24 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1,79 трлн рублей. Год назад было выдано 735,53 тыс. кредитов на 1,26 трлн рублей.

Средний размер нового ипотечного кредита вырос на 9%: с 1,71 до 1,87 млн рублей.

В сегменте автокредитования количество новых кредитов выросло на 25%, объемы выдач увеличились на 36%.

В 2017 году было выдано 436,54 тыс. кредитов на 333,35 млрд рублей, годом ранее банки выдали 350,17 тыс. кредитов на 245,62 млрд рублей.

Средний размер нового автокредита вырос на 9%: с 701 до 764 тыс. рублей.

По итогам 2017 года совокупный кредитный портфель банков вырос на 9% и составил 12,54 трлн рублей.

Объём выдачи кредитов Сбербанка за 2017 год вырос на 27,5% — Греф

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил, что программа государственной поддержки ипотечного кредитования для семей с детьми может быть досрочно пересмотрена, если рыночная ставка по жилищным кредитам упадёт ниже уровня в 6%.

Мень напомнил, что сейчас рыночные ипотечные ставки опустились ниже психологической отметки в 10%.

Читайте также: Объём выдачи кредитов Сбербанка за 2017 год вырос на 27,5% — Греф