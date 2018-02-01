Анкара, 1 февраля, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Прокуратура турецкой провинции Конья выдала ордера на арест 120 членов организации ФЕТО, сообщает 1 февраля Anadolu.

Victor Арест

Акция стала частью более масштабного расследования в отношении данной организации, которое проводится в 43 провинциях страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена.

Ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США, обвиняется в неудачной попытке военного переворота, произошедшей в Турции 15 июля 2016 года.

Гюлен осудил путч, отвергнув свою причастность к нему. Тем не менее Анкара настаивает на том, чтобы власти Соединенных Штатов выдали опального проповедника. Вашингтон, несмотря на союзнические отношения с Турцией, пока не готов пойти на данный шаг.

В результате неудавшейся попытки свержения власти в Турецкой Республике погибли 250 человек, порядка 2 тыс. 200 человек получили ранения. Несмотря на то, что с тех пор прошло уже около полутора лет, власти продолжают масштабные чистки в государственном аппарате, армии, правоохранительных службах, а также в сфере образования.