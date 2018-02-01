Москва, 1 февраля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. В Москве до конца 2018 года более 50 библиотек превратят в тематические площадки. Первые такие библиотеки начнут работать в феврале, сообщается на портале мэра Москвы.

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Столичные библиотеки будут работать в новом формате. Они будут посвящены науке, творчеству, различным видам искусства и хобби.

В частности, комиксам, дизайну, ремеслам, этнографии и высоким технологиям.

У каждой тематической библиотеки будет уникальный дизайн, название и определенный книжный фонд.

Например, на северо-западе Москвы на базе библиотеки начнет работать культурная площадка «Графические истории». Основное направление — графические романы или комиксы.

Другая библиотека получит название Technoscience. Основным направлением работы станут наука и высокие технологии.

На северо-востоке, на территории ВДНХ, откроется «Библиотека ремесел». В читальном зале появится литература о различных видах ремесел, среди которых гончарное дело, каллиграфия или дизайн одежды.

Обновление библиотек проходит в рамках программы «Точки роста» столичного департамента культуры.

В Московской дирекции по развитию культурных центров пояснили, что в 2015 году в Москве прошел краудсорсинг-проект «Моя библиотека», в котором жители города высказали свои идеи по обновлению сети столичных читален.

В результате библиотеки перешли на новый график работы, удобный москвичам, там установили аппараты для безналичной оплаты.

Цель нового проекта «Точки роста» — обновить районные библиотеки и преобразовать их в уникальные профильные читальни.

Напомним, в Москве работает 441 библиотека, информация об учреждениях размещена на портале «Библиогород».

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Как сообщало ИА REGNUM, московские библиотеки обновили свои книжные фонды. С начала 2018 года в библиотеки поступило более 11 тысяч книжных новинок. На полках библиотек Москвы появились произведения современных российских и зарубежных писателей, которые становились лауреатами и финалистами национальных литературных премий. В частности библиотечные фонды пополнили более 40 наименований книг современных писателей.

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