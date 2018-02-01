Магадан, 1 февраля, 2018, 08:28 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Владимир Печёный внёс на рассмотрение региональной думы законопроект, суть которого — повышение зарплаты госслужащим на 4% с 1 января 2018 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проект документа размещён на сайте парламента Колымы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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Законопроектом предлагается внести изменения в ряд региональных законодательных актов, в том числе в приложение закону Магаданской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Магаданской области, губернатора Магаданской области и лиц, замещающих государственные должности Магаданской области». Чиновникам намерены увеличить размеры должностных окладов и окладов за классный чин и денежное вознаграждение «в 1,04 раза с применением округления до целого рубля в сторону увеличения».На повышение зарплат чиновникам из бюджета Колымы на 2018 год потратят 51,1 млн рублей.

«Данные расходы в 2018 году будут произведены за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных органам государственной власти Магаданской области на выплату премии за особо важные и сложные задания (2 оклада денежного содержания), которые в общем объеме оплаты труда работников органов государственной власти Магаданской области составляют 4,1%, а в абсолютной величине — 52 420,1 тыс. рублей», — уточняется в финансово-экономическом обосновании законопроекта.

Следовательно, дополнительных расходов из казны повышение зарплат не повлечёт, заверили авторы проекта закона.

Как сообщало ИА REGNUM, повысить оклад федеральных гражданских госслужащих с 1 января 2018 года распорядился президент РФ Владимир Путин. Соответствующий указ он подписал 12 декабря 2017 года.