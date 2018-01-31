Москва, 31 января, 2018, 23:53 — ИА Регнум. В День российской науки, который по традиции отмечается 8 февраля, Владимир Путин посетит Сибирское отделение Академии наук, сообщил на заседании Президиума РАН 31 января 2018 года глава Сибирского отделения РАН, академик Валентин Пармон.

Технопарк Новосибирского Академгородка

Руководство страны заинтересовано в разработке и реализации ряда серьезных инновационных программ сибирских ученых, отметил академик. В частности, такой программы, как «Реиндустриализация Новосибирской области». Эту программу обсуждали на последней встрече вице-премьера Аркадия Дворковича с сибирскими учеными.

«Речь идет о создании новой промышленности, — заявил Пармон. — Во время встречи договорились, что курировать эту программу будет Аркадий Дворкович. Договорились, что программа развития Новосибирского научного центра должна быть тоже внутри программы реиндустриализации».

Очевидно, что Сибирь нацелена на решение практической задачи — сделать науку реальной производительной силой инновационного развития. И, соответственно, инструментом национально-технологической инициативы — государственной программы мер поддержки развития таких отраслей, которые в ближайшие 20 лет могут стать основой мировой экономики.

«В целом, если говорить про потенциал Сибирского отделения, — это приблизительно одна четверть потенциала Российской академии наук, — подчеркнул глава СО РАН. — У нас сейчас ведется большая работа по созданию системы диагностики ядерных взрывов без проведения непосредственно взрывов; импортозамещающие технологии, в частности выполняем три национальных проекта в области катализаторов импортозамещающих по нефтепереработке и нефтехимии; мы выполняем мегапроект Байкальская гелиофизическая обсерватория; мегапроект Сибирский Агробиотехнопарк, который будет синергией между предыдущей биологической частью Сибирского отделения и влившимися коллективами, связанными с аграрными науками. Большие проблемы мы решаем, связанные с оборонными вещами. Есть несколько проектов, которые поддержаны системой Национально-технологической инициативы, — это связано с современными системами каротажа (геофизического исследования) нефтяных и газовых скважин, систем глубинной геологоразведки с использованием беспилотников».

Есть проекты, которые сибиряки хотели бы инициировать. Академик напомнил, что основной ролью Сибирского отделения РАН после его создания было отслеживание стратегии развития Сибири как крупнейшего макрорегиона страны. К сожалению, получилось так, что последняя стратегия была утверждена в начале нулевых годов и сейчас «уже не очень работает». Сегодня речь идет о формировании новой парадигмы развития Сибири, подчеркнул Валентин Пармон.

«Мы работаем в области цифровой экономики, в частности, есть желание создать центр компетенции в области блокчейн-технологии. Мы готовимся создать большой межведомственный сибирский центр коллективного пользования, хранения и обработки больших массивов знаний, прежде всего, о природных ресурсах Сибири. Мы готовимся к работам по расширению ресурсной базы для алмазодобывающей промышленности. Готовим обоснование — создать новый горнопромышленный комплекс в арктической зоне Сибири, эквивалентный, а, может быть, и более серьезный по последствиям, чем Норильский горнопромышленный комплекс. У нас подготовлены несколько предложений по проектам класса мегасайнс, связанных с исследованиями в области ядерной физики и ее применения для лечения онкологических заболеваний. Мы готовимся создать сибирский центр малотоннажной химии, а также систем искусственного интеллекта для создания новых знаний», — заключил глава СО РАН.

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Для справки: Сибирское отделение РАН образовано в 1957 году. Является самым крупным региональным отделением Академии наук. Научные центры СО РАН находятся в Новосибирске, Томске, Красноярске, Иркутске, Якутске, Улан-Удэ, Кемерово, Тюмени, Омске. Отдельные институты работают в Барнауле, Бийске, Кызыле, Чите. Общая территория сибирской науки — 11 млн кв. км. СО РАН осуществляет научно-методическое руководство 72 научно-исследовательскими институтами, работающими в области математики, информатики, энергетики, механики, нанотехнологий, физики, химии, биологии, наук о Земле, экономических и гуманитарных, а также междисциплинарных исследований на стыке наук. Около половины потенциала Отделения сосредоточено в Новосибирском научном центре. Это крупнейший в России исследовательский и университетский комплекс. В него входит три академгородка, наукоград Кольцово, НИИ патологии кровообращения им Е. Н. Мешалкина, Новосибирский госуниверситет и технопарк «Академпарк» с более чем 350 резидентами. Среди направлений исследований в СО РАН представлены все отрасли науки, за исключением международных отношений.