Бургас, Болгария, 31 января, 2018, 21:57 — ИА Регнум. В Болгарии инспекция по охране окружающей среды проведёт внеплановую проверку нефтеперерабатывающего завода «Лукойл Нефтохим» в Бургасе после многочисленных сообщений о неприятном запахе в воздухе, поступивших от местных жителей. передаёт «Болгарское телеграфное агентство».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе регионального муниципалитета, экологическая инспекция намерена проверить соблюдение предприятием договорённостей с властями о временном ограничении производства при определённых метеорологических условиях во избежание превышения концентрации в воздухе вредных веществ.

На встрече с мэром Бургаса Димитром Николовым руководитель инспекции Тонка Атанасова сообщила, что в 16 местах города были проведены замеры воздуха, которые подтвердили жалобы граждан. По её словам, экологи считают, что причиной резкого запаха может быть деятельность нефтеперерабатывающего завода.

В ходе встречи Николов заявил, что муниципалитет рассчитывает на содействие министерства окружающей среды по внедрению в городе одобренной ранее новой технологии по рекультивации.

Мэр также проинформировал, что направил руководству предприятия «Лукойла» письмо с просьбой закупить на собственные средства новое оборудование — газоанализаторную станцию для 24-часового мониторинга показателей воздуха, результаты которого смогут транслироваться в онлайн-режиме на сайтах экологической инспекции и муниципалитета Бургаса.

Напомним, завод «Лукойл Нефтохим Бургас» является единственным нефтеперерабатывающим заводом на территории Болгарии и крупнейшим НПЗ во всём Балканском регионе. Предприятие перерабатывает нефть различных сортов, включая российскую, которая поступает по трубопроводу из терминала «Росенец», и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. Мощность НПЗ составляет около 10 млн тонн сырья в год.

Читайте также: Болгария закрыла дело против «Лукойла» по подозрениям в картельном сговоре