Москва, 31 января, 2018, 20:28 — ИА Регнум. Директор СВР РФ Сергей Нарышкин не имел мандата на ведение с президентом США Дональдом Трампом переговоров об экономических санкциях, наложенных на Россию, считает глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 31 января в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1», комментируя шумиху, поднятую в США в связи с визитом российских разведчиков.

The U.S. Army ВС США в Афганистане

«Сергея Нарышкина и Александра Бортникова пригласили в США — они не сами приехали, — напомнил Никонов. — Приспичило американцам обсуждать вопросы, связанные с терроризмом и национальной безопасностью».

По мнению народного избранника, США заинтересованы в продолжении сотрудничества с Россией в решении проблем, которые складываются сегодня в Сирии (курдская проблема) и Афганистане, где они уже 17 лет и не знают, что делать с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Шло обсуждение терроризма и ничего другого, — заверил Никонов. — Мандата на ведение разговора об экономических санкциях они (Нарышкин и Бортников — прим. ИА REGNUM ) не могли иметь».

Кроме того, он подчеркнул, что сейчас у Демократической партии США возникли проблемы с предстоящими там выборами, которые они рассчитывали выиграть. Однако в связи с тем, что рейтинг действующего президента Америки растёт, ситуация складывается не в их пользу, и теперь они будут «любые сюжеты, связанные с нашей страной, обращать против Дональда Трампа».

Напомним, что лидер демократов в Сенате Конгресса США Чарльз Шумер уже потребовал объяснить визит в США директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина. Он выступил перед журналистами и заявил, что администрация президента США Дональда Трампа должна немедленно посвятить общественность в детали визита представителя российской спецслужбы.

«Каких ещё попавших под санкции лиц из российской разведывательной службы администрация Трампа допустила в нашу страну?» — поинтересовался политик.

Отметим, что о визите главы российской внешней разведки в Вашингтон сообщил в эфире телепрограммы «60 минут» посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.