Варшава, 31 января, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Польский сенат поддержал и оставил без изменений обновлённый закон об Институте национальной памяти, который вводит уголовную ответственность за отрицание преступленого характера украинского национализма, сообщает 31 января агентство РАР.

Жертва Волынской резни. 1943

Уточняется, что за документ проголосовали сенатские комиссии по правам человека, по правовым вопросам и по вопросам культуры. За принятие обновленного закона высказались 11 польских сенаторов, против проголосовали пять.

В частности, сенаторы отклонили предложение удалить из закона положение о «преступлениях украинских националистов» и наказание в виде тюремного заключения сроком до трех лет.

Таким образом, польский сенат одобрил решение нижней палаты парламента Польши, принявшей 26 января поправку о запрете идеологии украинского национализма.

Стоит отметить, что МИД Украины уже выразил свою обеспокоенность данным решением польских парламентариев.

Напомним, что при этом официальная Варшава поощряет идеологию польского национализма и публичные акции неонацистского типа.