Вашингтон, 31 января, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Война США против Китая будет морской и воздушной, а воевать с Россией придется армии и ВВС, заявил 31 января заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Пол Сельва.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Планами вероятной войны против России и Китая американский генерал поделился с Defense Writers Group.

«Любая война с Китаем, если она начнется, станет в значительной степени морским и воздушным сражением», — цитирует Defense News заявление высокопоставленного генерала.

По мнению Пола Сельвы, в случае войны с Россией будут задействованы ВВС и сухопутная армия США, хотя развёртывание войск в Европе, связанная с их переброской через Атлантику, может вылиться в морские сражения.

При этом Пол Сельва подчеркнул, что, согласно новой Национальной оборонной стратегии, Россия признана «глобальной угрозой».

Кроме того, заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов ВС США отметил, что выяснение наиболее вероятного сценария войн с Россией и Китаем, а также вопрос финансирования таких операций являются серьёзным вызовом для американского военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Китай и Россия бросают вызов не только интересам, но и ценностям США.