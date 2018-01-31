Тбилиси, 31 января, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Главная цель Грузии — членство в Евросоюзе и НАТО, и страна движется к этой цели в соответствии с национальными интересами, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя отчет The Heritage Foundation о перспективах вступления Грузии в НАТО. Автор этого отчета предположил, что в процессе вступления в альянс правительство Грузии может пойти на компромисс и согласиться, чтобы защита НАТО временно не распространялась на Абхазию и Южную Осетию. При этом он сослался на частные заявления представителей грузинских властей.

Onkavkaz.com Грузия идет в НАТО

«Наша главная цель и внешнеполитическая задача — вступление в НАТО и Евросоюз. И мы ведем этот процесс на основании консультаций со стратегическими партнерами и в соответствии с национальными интересами. Это очень четкая внешняя политика, которую мы проводим, и именно на основании этого четкого взгляда мы продолжим нашу работу», — заявил Кобахидзе.

По его оценке, благодаря усилиям и политике нынешнего правительства Грузии удалось достичь в стране высокого уровня стабильности.

«Благодаря очень четкому взгляду и нашей политике мы сохраняем высокий уровень стабильности в стране. Это главное достижение нашей общей внешней политики, и мы продолжим движение в этом направлении», — подчеркнул Кобахидзе.