Нижний Новгород, 31 января, 2018, 19:38 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении экс-руководителя следственного управления СКР по Нижегородской области поступило в суд. Он обвиняется по п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»), сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Следственный комитет России

Согласно информации, управлению были выделена средства по Федеральной адресной инвестиционной программе «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в федеральную собственность в рамках государственного оборонного заказа» в 2011 году в размере 64,805 млн рублей, в 2012 — 83,518 млн рублей.

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Управление в лице экс-главы и одна из организаций заключили контракт на реконструкцию здания следственного управления Нижегородской области. Стоимость работ составляла 148,323 млн рублей. Цена контракта была фиксированной, средства выделялись из федерального бюджета, со стороны заказчика никто не имел полномочий подписывать акт приемки выполненных работ.

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При этом экс-руководитель управления узнал, что организация, с которой заключен контракт внесена в реестр недобросовестных поставщиков и не приступило к выполнению работ по реконструкции объекта. Однако договорные отношения с организацией были продолжены, а контракт не был расторгнут. Напротив, в счет освоения организации были перечислены средства в размере 64,805 млн рублей.

Согласно обвинению, действия экс-главы повлекли за собой нерезультативное и неэффективное использование бюджетных средств в размере 34,977 млн рублей.