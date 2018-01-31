Душанбе, 31 января, 2018, 18:02 — ИА Регнум. Иностранцы, прибывающие в Таджикистан рейсами национального авиаперевозчика «Таджик-Эйр», смогут бесплатно провозить альпинистское снаряжение. Об этом сегодня, 31 января, заявил глава ОАО «Таджик Эйр» Хайрулло Рахимов на очередном заседании парламента страны, передает ИА «Азия-Плюс».

Восхождение

По его словам, такое решение принято в связи с тем, что глава государства объявил 2018-й год Годом развития туризма и национальных промыслов. Более того, 5−10% будет снижена стоимость авиабилетов для туристических групп.

Хайрулло Рахимов также сообщил, что сегодня в парке возглавляемой им компании «числятся всего три исправных самолета». Однако, отметил он, в 2018 году запланировано пополнение авиапарка двумя самолетами, еще восемь бортов компания приобретет в течение последующих пяти лет.

Отметим, что сегодня же нижняя палата парламента страны поддержала поправки в закон «О Госбюджете на 2018 год», которые предусматривают освобождение от выплаты НДС и таможенных пошлин импортируемых ОАО «Таджик Эйр» и ГУП «Таджикская железная дорога» в текущем году самолеты, локомотивы и современные пассажирские вагоны.

Напомним, 2018 год объявлен в Таджикистане «Годом развития туризма и народных ремесел». В связи с этим, президент Эмомали Рахмон в своем послании правительству страны 22 декабря 2017 года поручил «широко практиковать выдачу льготных кредитов предпринимателям и ремесленникам» через Фонд поддержки предпринимательства, а также освободить реализацию соответствующих товаров от выплаты всех видов налогов с 1 января 2018 года.