Москва, 31 января, 2018, 17:51 — ИА Регнум. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разрешила поставки в Россию томатов ещё с пяти предприятий Турции. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помидоры

«С 1 февраля под гарантии министерства продовольствия и животноводства Турции разрешён ввоз на территорию России томатов происхождением Турецкая Республика с еще пяти турецких предприятий, проинспектированных Россельхознадзором в декабре 2017 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября минувшего года Россельхознадзор уже выдал разрешения на поставки томатов трём турецким предприятиям, обладающим полным циклом производства и одновременно являющимся экспортёрами. 16 ноября в Россию прибыла первая фура с 20 тоннами турецких помидоров.

В период с 24 по 29 декабря Россельхознадзор проводил инспекцию ещё ряда производителей в различных регионах Турции.

Как передавало ИА REGNUM, в начале 2016 года Россией были введены ограничения на поставки сельскохозяйственных товаров из Турции. На этот шаг российская сторона пошла после того, как в ноябре 2015 года турецкими ВВС над территорией Сирии был сбит российский бомбардировщик Су-24.

Позднее практически все ограничения были сняты, однако вопрос с поставками томатов оставался нерешённым вплоть до осени 2017 года, когда профильные ведомства двух стран договорились о снятии эмбарго и согласовали возможность поставки на российский рынок до 50 тысяч тонн турецких помидоров.