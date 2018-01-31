Волгоград, 31 января, 2018, 17:34 — ИА Регнум. В Волгограде в преддверии 75-летия Сталинградской Победы открыт памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева». Как сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области, мемориал расположен в Центральном парке культуры и отдыха на месте сталинградской переправы через реку Волга в 1942 году.

Volgasib.ru Памятный знак «Командный пункт 13-й стрелковой дивизии А.И. Родимцева»

Во время Сталинградской битвы с сентября по октябрь 1942 года здесь, на берегу Волги в одном из подземных тоннелей так называемого Нобелевского городка, располагался блиндаж штаба командующего 13-й гвардейской дивизией генерала Александра Родимцева. Катакомбы внесены в реестр исторических мест Сталинграда, в 1965 году на этом месте была установлена стела из гранитного камня. Как отметили в пресс-службе, долгое время содержанию исторического места не уделялось должного внимания.

У мемориала возвели панно, состоящее из более 500 фотографий фронтовиков, а также символический блиндаж, благоустроили территорию, смонтировали инсталляцию, которая включает знамя 13-й гвардейской дивизии.

Парк войдет в новую зону отдыха, которая включает в себя стадион, сквер у Мамаева кургана, набережную вдоль рокадной дороги, пляж.