Ленинградская область, 31 января, 2018, 17:12 — ИА Регнум. Власти Ленобласти достигли договоренностей со всеми собственниками земельных участков, что делает возможным строительство съезда с петербургской Кольцевой автодороги (КАД) в районе многонаселенного поселка Мурино. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщил 31 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Дарья Драй ИА REGNUM Жилые районы Ленобласти на границе с Петербургом

Транспортные проблемы примыкающих к Петербургу многоэтажных населенных пунктов остаются одним из самых серьезных вызовов для руководства региона. Жители настойчиво требуют от властей решения этих проблем.

Как сообщил в среду Александр Дрозденко, часть собственников выразила готовность передать свои участки региону для строительства нового съезда с КАД. У остальных необходимая территория будет выкуплена по кадастровой стоимости. Лишь один из собственников оценил свой участок существенно дороже, чем оценивают его региональные власти, но и с этой компанией продолжаются переговоры, отметил губернатор.

«Уверен, что все собственники заинтересованы в появлении этого съезда, ведь после его появления стоимость продаваемого ими жилья вырастет в цене», — отметил Дрозденко.

Новый съезд с КАД построят не позднее августа 2020 года. А если будет получено федеральное софинансирование — то к февралю 2019 года, добавил глава региона.

Ранее сообщалось, что для строительства развязки с КАД в районе Западного Мурино по итогам открытого конкурса ГКУ «Ленавтодор» определило подрядную организацию, которая в 2018 году выйдет на объект. Договор с генподрядчиком уже заключен. В настоящее время идет отвод земель и изъятие участков под строительство.

Губернатор Александр Дрозденко также рассказал, что полноценная дорога между поселками Бугры и Кудрово во Всеволожском районе появится в течение трех лет. По оценке Дрозденко, в часы пик по ней можно будет двигаться со скоростью 30−35 км в час, что, по его словам, достаточно для районов со столь плотной застройкой.

Как уже сообщалось, Дрозденко обещает решить транспортные проблемы Кудрово к 2025 году.

Добавим, что в декабре 2017 года стало известно, что администрация Ленинградской области предложит застройщикам Западного Мурино и Бугров безвозмездно передать землю, находящуюся в их собственности, под строительство объездной дороги в обход Мурино в створе Гражданского проспекта Санкт-Петербурга.

Обход Мурино предполагает несколько этапов, среди которых: обустройство проезда под КАД, открытого в октябре 2017 года, и строительство развязки. Проектная стоимость строительства обхода составляет 2,3 млрд рублей, часть из которых предполагалась на выкуп частных земель.

«В корне неверна ситуация, когда мы повышаем привлекательность территории для самих застройщиков, выкупая при этом у них же землю за счёт бюджета. Предложим компаниям поучаствовать в виде долевого взноса и общими усилиями возведём обход раньше запланированного срока», — говорил губернатор Дрозденко в декабре прошлого года во время рабочей поездки в Бугровское сельское поселение.

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Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы привести нормативы социальной обеспеченности в новых жилых поселках в соответствие с реальностью, в ближайшем будущем планируется присвоить деревне Кудрово статус города Ленинградской области, а поселок Мурино и деревню Новое Девяткино объединить в один населенный пункт, также с городским статусом.