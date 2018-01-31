Москва, 31 января, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Эйфория от того, что покупка нерезидентами ОФЗ не попала под запрет, оказалась непродолжительной. Неопределенность порой нервирует больше, чем сам негативный сценарий, и американцы это прекрасно осознают, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава аналитического департамента Dominion-World Станислав Вернер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Дамоклов меч над российским госдолгом занесен и может быть использован в дальнейшем. Предупреждение главы минфина США Стивена Мнучина о том, что после «кремлёвского доклада» последуют дальнейшие санкции, является тому подтверждением.

Да и новые недружественные шаги выглядят отнюдь небезобидными из-за расплывчатого характера могут нанести немалый ущерб бизнесу его фигурантов и сказаться на экономике страны в целом», — полагает Егоров.

Впрочем, все это будет иметь далеко идущие последствия, а рынок ориентируется на «здесь и сейчас». И ситуация на нефтяном рынке пока не благоволит покупкам рубля.

«Цены на нефть почти растеряли все преимущество с начала года в ожидании еженедельного отчета от минэнерго США. Вышедшие ночью данные по запасам от Американского института нефти показали рост запасов, как сырой нефти, так и бензина.

Это может быть первым признаком того, что рынок переходит в ситуацию переизбытка поставок из-за ушедших НПЗ на ремонт», — отметил эксперт.

В сегодняшних данных также особое внимание привлечет динамика нефтедобычи. Рост числа буровых на максимальные с мая 12 установок свидетельствует о приближении «ножниц», когда рост добычи сланцевой нефти в виду высоких цен на нефть перекроет с лихвой прирост глобального спроса. Такой сценарий предвидят отраслевые эксперты и Международное энергетическое агентство.

«С технической точки зрения в отсутствие позитивных сюрпризов в отчете 31 января вечером цены на нефть могут продлить коррекцию, которая нефтяному рынку после шести месяцев роста пойдет лишь на пользу. Такой сценарий согласуется с поведением курса доллар/рубль», — считает Вернер.

Вчерашнее (30 января) ослабление доллара провалилось, сегодняшние попытки вернуть статус-кво выглядят неуверенными. Это указывает на высокие шансы увидеть доллар в четверг дороже 56,20 руб., что станет техническим сигналом на продолжение роста к 56,60−56,70 руб.

«В более отдаленной перспективе рубль списывать, впрочем, будет пока еще рано. До выборов президента РФ национальная валюта может вытеснить доллар на более низкие уровни», — высказал свое мнение эксперт.

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