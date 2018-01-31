Москва, 31 января, 2018, 15:30 — ИА Регнум. Сырьевой рынок остается 31 января в отрицательной зоне, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель Brent снижается на 0,6% и стоит $68,10. За «бочку» техасской нефти WTI предлагают на рынке $64,15 (-0,5%).

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Таким образом, сектор нефти отыгрывает вчерашнюю публикацию Американского института нефти по запасам черного золота, которые растут вторую неделю подряд.

«Вполне возможно, что в сегодняшнем отчете минэнерго США также будет отражен рост запасов сырой нефти — в среднем, на 0,8−1 млн баррелей. Тогда нефтяные котировки могут устремиться ниже», — считает эксперт.

По мнению некоторых участников рынка, ни Россия, ни ОПЕК не будут влиять на нефтяные котировки даже в том случае, если цены поднимутся к $70−75 за баррель Brent.

«Это опровергает предыдущую биржевую уверенность в том, что картель был бы против высоких цен на сырье из-за рисков наращивания сырьевой добычи в США», — отметила Бодрова.

Данные Baker Hughes демонстрируют, что численность буровых в США и Канаде увеличивается вне зависимости от того, в какую сторону идет рынок.

«Всё, что выше $50 за баррель, интересно сланцевикам — в таком случае, ОПЕК придется просто наблюдать за развитием ситуации», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть рискует упасть ниже