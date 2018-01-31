Москва, 31 января, 2018, 15:24 — ИА Регнум. Российский рубль 31 января торгуется без единого направления в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Доллар США стоит 56,20 руб. (-0,3%). Евро оценивается в 69,92 руб. (+0,05%).

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«В середине недели Министерство финансов РФ провело два аукциона по размещению ОФЗ объемом в 30 млрд рублей», — отметила Бодрова.

Интересно, что доходность бондов спустилась к минимумам за четыре года — катализатором стал вышедший на этой неделе «Кремлевский доклад».

«С одной стороны, Минфин вполне может сократить количество подобных аукционов — сейчас бюджет себя чувствует довольно устойчиво, учитывая цену на нефть, и потребности в огромном объеме заемных денег нет.

С другой стороны, между двумя санкционными публикациями США спрос на ОФЗ может быть выше обычного — никто точно не знает, что дальше решит Вашингтон, поэтому инвесторы предпочитают закупаться бумагами сейчас», — пояснила эксперт.

Добавим, официальные курсы ЦБ РФ на четверг, 1 февраля, составляют 56,18 руб. за американскую валюту (понижен на 11 копеек) и 69,93 руб. за евро (повышен на 39 копеек).

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