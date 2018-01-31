Москва, 31 января, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Биткоин (BTC) очень волатильный инструмент, поэтому движения в 10% и выше не кажутся чем-то необычным. Это норма для этой криптовалюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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Более того, даже с точки зрения техники ситуация в BTC не изменилась. Котировки, по-прежнему, стоят в диапазоне 9 тыс. 670 — 12 тыс. 330 долларов за Bitcoin.

«Однако, если говорить в общем о ситуации, то в последнее время вокруг криптовалют сгущаются тучи. Особенно в азиатском регионе ведется «охота на ведьм», — отметил эксперт.

Сначала в Китае начали запрещать, постепенно к этому идет Южная Корея. И в целом тенденция по миру такова, что все страны пытаются начать регулировать рынок криптовалют, ICO и т.д. Этот глобальный фактор, безусловно, оказывает давление на криптовалюту.

«Фактически, с появление вышеописанной тенденции, покупателей и оптимистов в отношении криптовалют поубавилось. Bitcoin сейчас приобретают идейные люди, которые верят в перспективы подобных финансовых инструментов», — полагает Капустянский.

При этом стоит сказать, что оптимистов в отношении самой технологии Blockchain не стало меньше.

«Поэтому понятия Blockchain и криптовалюты стоит очень четко разделять. Перспективы технологии, на которой создана крипта, по-прежнему, рисуются глобальные», — считает эксперт.

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