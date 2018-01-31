Москва, 31 января, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о запуске второго этапа амнистии выведенного за рубеж капитала внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогами Андреем Макаровым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

Речь идет об амнистировании средств, которые предприниматели получили в ходе ведения бизнеса, но не задекларировали, а также об освобождении от уплаты подоходного налога от деятельности контролируемой иностранной компании. Предполагается, под амнистию попадут зарубежные активы, задекларированные до 1 марта 2019 года.

Не принесла результатов

Амнистия капитала действовала в РФ с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в рамках программы по деофшоризации экономики. Граждане РФ могли в этот срок в добровольном порядке задекларировать свое имущество и активы за рубежом, а также сообщить об открытых счетах в зарубежных банках и контролируемых иностранных компаниях. В таком случае все доходы, операции и сделки, которые связаны с зарубежными активами граждан РФ, освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности.

Впрочем, президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса в декабре 2017 года заявил, что действие программы следует продлить. Тогда же глава министерства финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что результаты программы амнистии капитала в 2016 году не достигли своих целей. Так, по разным оценкам, количество человек, подавших декларации, не превысило 2,5 тыс. человек.

«Амнистия, которая проводилась в 2016 году не дала, честно говоря, тех ожидаемых результатов, на которые мы рассчитывали», — заявил Силуанов.

По его словам, предложение продлить амнистию капитала для тех, кто ею еще не воспользовался, может коснуться среднего бизнеса и предпринимателей, которые ранее побоялись вернуть свои средства в РФ в рамках программы деофшоризации.

«Сейчас не надо бояться заявлять о своих счетах на Западе, можно возвращать вполне легально деньги в РФ и работать с этими деньгами на вполне законных основаниях», — отмечал ранее Силуанов.

Новые срок и правила

Депутаты предлагают провести второй этап амнистии капитала — задекларировать свои зарубежные счета и активы теперь можно будет в срок с 1 марта 2018 года по 29 февраля 2019 года. При этом все гарантии и права для тех граждан, которые ранее воспользовались амнистией капитала, также будут сохранены. Более того, таким гражданам позволено участвовать и во втором этапе программы, повторно подав декларацию об амнистии своих средств.

Кроме того, по предложению авторов, амнистия должна коснуться не только тех счетов, которые были открыты в зарубежных банках до 1 января 2018 года, но и тех счетов, которые к этому сроку уже были ликвидированы.

Доработали депутаты и процедуру декларирования — так, если в ходе первого этапа предполагалось, что декларация может быть представлены в центральный аппарат Федеральной налоговой службы РФ либо по месту учета физлица. В рамках второго этапа амнистии капитала депутаты предлагают разрешить подавать декларацию в любой налоговый орган. Минфин, в свою очередь, также получит полномочия разъяснять порядок заполнения специальной декларации.

В рамках программы деофшоризации также предлагается продлить сроки переходного периода, в рамках которого в случае ликвидация КИК до 31 декабря 2017 года ее собственник освобождался от обложения НДФЛ (13%) в отношении имущества этой КИК. При этом такое освобождение касалось любых получаемых при ликвидации КИК активов, кроме денежных средств. Кроме того, в случае, если контролирующее лицо выкупит активы своей КИК и затем ее ликвидирует, то такие доходы также не будут облагаться налогами. Депутаты предлагают продлить разрешенные сроки ликвидации контролируемых иностранных компаний до 1 марта 2019 года. Так, по предложению депутатов, задекларированные доходы и иное имущество КИК не будут облагаться налогами. Под новые правила попадут все доходы в денежной и натуральной форме, которые получает физическое лицо при ликвидации КИК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Совет Думы 31 января соберется на внеочередное заседание, чтобы направить документ в профильный комитет Госдумы и в рассылку. Предполагается, что в первом чтении законопроекты будут рассмотрены уже на ближайшем пленарном заседании Госдумы 7 февраля.