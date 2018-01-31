Минск, 31 января, 2018, 18:23 — ИА Регнум. Белоруссия упростит визовый режим для иностранных граждан на время проведения Европейских игр. Об этом сегодня, 31 января, заявил на заседании коллегии Минспорта в Минске министр спорта и туризма Белоруссии Александр Шамко.

Grani-msk Граница Белоруссии

На заседании обсуждались перспективы работы министерства спорта республики в 2018 году. По словам самого Шамко, белорусская сторона активно готовится ко вторым Европейским играм, которые пройдут в Минске. Министр указал и на то, что вопрос подготовки к спортивным мероприятиям обсуждается даже на уровне премьер-министра Андрея Кобякова.

Уже приняты основные решения по поводу ввода в эксплуатацию спортивных объектов, организации питания, визового режима. В отношении последнего Шамко заявил, что вопрос будут обговаривать и дальше, однако пока решено сделать визовый режим для иностранных граждан таким же, как на Чемпионате мира по хоккею.

Напомним, что с 21 по 30 июня 2019 года в Минске пройдут II Евроигры, где атлеты будут соревноваться в 15 видах спорта. В общей сложности разыграют 189 комплексов наград в 23 спортивных дисциплинах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евроигры состоялись первый раз в Азербайджане, в Баку, в июне 2015 года. Сборная Россия на этих соревнованиях завоевала первое место в общем зачете, взяв 164 медали, 79 из которых были золотыми. Европейские игры организуют по типу соревнований сугубо между странами Азии, здесь такие состязания уже завоевали популярность и котируются даже в Китае не хуже, чем другие международные соревнования.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже пообещал, что «это будут лучшие Европейские игры». Так, в ноябре 2017 года на встрече с президентом Европейских олимпийских комитетов Янезом Кочианчичем белорусский лидер заявил, что никаких проблем во время Евроигр не будет, потому что «этой олимпиадой будет жить весь белорусский народ». Кочианчич, в свою очередь, отметил, что подготовка к спортивным состязаниям идёт в точном соответствии с графиком.

Однако с организацией Евроигр не всё так просто. В частности, волна критики на белорусские власти обрушилась в связи с финансовым вопросом. Дело в том, что только по официальным данным, бюджет первый Европейских игр в Баку составил $1,12 млрд. По результатам расследований иностранных СМИ, например, ВВС, сумма куда больше — около $5 млрд.

Причём изначально планировалось, что Евроигры 2019 года должны будут проходить не в Минске, а в Нидерландах. В мае 2015 года Нидерланды получили на это право, но уже через месяц объявили самоотвод, объяснив это нерентабельностью мероприятия.