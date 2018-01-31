Москва, 31 января, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Биткоин в очередной раз доказал свой спекулятивный характер, что лишний раз говорит о том, что такая криптовалюта долго не проживет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 января заявил глава комитета Госдумы по экономической политике Сергей Жигарев (ЛДПР).

Биткоин

Стоимость одного биткоина накануне продолжила свое падение и опустилась ниже психологической отметки в 10 тыс. долларов. В 2017 году курс криптовалюты показывал рекордный рост, увеличив свою стоимость более чем в 700 раз. В декабре стоимость одного биткоина достигла 20 тыс. долларов, однако затем курс цифровой валюты перешел к падению. Между тем, отмечает Жигарев, предугадать изменения такого спекулятивного капитала, как биткоин, сегодня практически невозможно.

«Когда речь идет о каких-либо спекуляциях, всегда очень сложно прогнозировать, что с ними будет, поскольку спекуляции на то и спекуляции, что их колебания могут быть очень большими и критичными, что вверх, что вниз. Всё зависит от игроков, есть крупные держатели биткоина, которые вдруг в какой-то момент их сбрасывают и образуют избыток биткоинов, поэтому его цена и падает. И наоборот», — заявил Жигарев.

По его словам, в случае с биткоином надо понимать, что это абсолютно спекулятивный инструмент, из которого кто-то успеет «выскочить вовремя», а кто-то потеряет все свои деньги. Однако, отмечает он, это не значит, что все криптовалюты будут развиваться по такому сценарию.

«В криптовалюты можно будет приходить серьезным инвесторам, и их можно будет использовать в качестве расчета, но только когда криптовалюты будут подкреплены реальными финансовыми активами. То есть сегодня это просто вопрос времени — когда на рынок выпуска криптовалют выйдут серьезные игроки», — считает Жигарев.

Так, по его словам, цифровые активы, которые будут подкреплены акциями крупных компаний, будут весьма интересны инвесторам, в частности еще и потому, что такие криптовалюты будут безопасны для вложений и не будут выступать в роли спекулятивного инструмента.

«Когда будет выпущены нормальные криптовалюты, подтвержденные активами, резких изменений курса из-за поведения инвесторов не будет, не бывает такого, чтобы нормальная валюта взлетала, условно говоря, на 1000%. А сегодняшние криптовалюты — это просто придуманные деньги, за ними ничего нет, поэтому они и закончатся дыркой от бублика», — полагает он.