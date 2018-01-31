Махачкала, 31 января, 2018, 10:25 — ИА Регнум. В Дагестане выявлен факт незаконного подключения к газовой трубе. Похищено газа, по предварительным подсчетам, на сумму более 79,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Хищениями газа в Дагестане уже никого не удивишь: только за 1-е полугодие 2017 года в республике было возбуждено 120 уголовных дел в связи с незаконными врезками в газопровод и хищением газа, сумма ущерба от которых составила около 44 млн рублей.

Однако данный инцидент заставил удивиться и видавших виды дагестанских газовиков — вела эта врезка от общей системы газоснабжения республики к газопроводу, принадлежащему компании «Дагнефтегаз». Трубу, вкопанную в землю, обнаружил слесарь эксплуатационно-газовой службы 25 января при плановом обходе газопровода в районе республиканского аэропорта «Уйташ».

Судя по внешним признакам, врезка была произведена давно. Более точно период времени, в течение которого производился незаконный отбор газа, будет установлен после проведения трассологической экспертизы сварных швов в месте врезки в газопровод.

Факт хищения газа такой крупной компанией будет расследован. Материал проверки газовики направили в правоохранительные органы, сообщили в компании «Газпром газораспределение Дагестан».

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Отметим, что сообщение о факте хищения появилось как раз в то время, когда в Дагестане начались массовые проверки деятельности всех министерств и ведомств. В регионе работает группа проверяющих из Генпрокуратуры РФ, ФСБ и МВД.

Накануне, 30 января, прошла встреча временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Валерием Голубевым. Представитель газовой компании подчеркнул, что газовики заинтересованы в том, чтобы наладить взаимодействие с властями региона, обеспечить бесперебойную подачу газа, развитие газовых сетей, но взамен рассчитывают на налаживание платежной дисциплины, которая в настоящее время оставляет желать лучшего. По словам Голубева, задолженность жителей республики за газ продолжает расти, а уровень платежей составляет менее 30%.

С начала 2018 года совместно с представителями МВД работники ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» уличили в хищении газа ряд крупных компаний. Среди них стекольный цех в промышленной зоне города Махачкалы, станция автотехобслуживания, сварочный цех в поселке Ленинкент, несколько кафе, автомоек и теплиц. Суммы ущерба по некоторым из них превышают сотни тысяч рублей. По всем фактам материалы переданы в правоохранительные органы.

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Напомним, Дагестан является лидером среди регионов Российской Федерации по долгам за газ. Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2017 года долги республики за голубое топливо составляли 32,1 млрд рублей. К концу года сумма задолженности выросла до 36,6 млрд рублей.