Санкт-Петербург, 31 января, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Государственный Эрмитаж представил коллекцию стикеров для мессенджера Telegram. Набор стикеров, созданных на основе картин и скульптур великих мастеров, хранящихся в музее, уже доступен для скачивания пользователям мессенджера. Об этом сообщил Эрмитаж в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

Https://vk.com/hermitage_museum Стикер на основе автопортрета Рембрандта из собрания Эрмитажа

Как отмечают в Эрмитаже, источником для одного из стикеров послужил «Автопортрет в шапке с открытым ртом» Рембрандта, датированный 1630 годом. Он привлек тем, что четко выражает эмоции человека.

«Изучая мимику своего лица, молодой художник учился передавать разные душевные состояния средствами гравюры, нового для него вида искусства. В стиснутых губах, нахмуренных бровях, морщинах над переносицей читаются гнев, испуг, изумление», — пояснили в Эрмитаже.

Ряд работ, ставших основой для стикеров, относится к так называемым «тронье» («экспрессивные головы») — это термин, обозначающий изображения голов, лиц, выражений.

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Добавим, что в коллекции Эрмитажа хранится более 1 млн произведений изобразительного и прикладного искусства, более 1 млн. предметов нумизматики, около 800 тыс. археологических находок, почти 14 тыс. единиц оружия, представляющих художественную ценность, а также почти 213 тыс. других экспонатов.