Москва, 31 января, 2018, 09:57 — ИА Регнум. На вооружение российских военных в ближайшие месяцы поступит новый танк Т-90М. Об этом сообщает НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ).

Vitaly V. Kuzmin T-90

Согласно сведениям производителя, первая партия машин позволит укомплектовать танковый батальон. Из этого следует, что первая партия модернизированных Т-90 составит от 30 до 40 танков.

«В ближайшие месяцы мы сможем сказать, что Т-90М будет принят на вооружение. Первая партия танков, если говорить военным языком, будет доведена до штатной численности танкового батальона», — цитирует ТАСС слова представителя УВЗ.

Отмечается, что российская государственная программа вооружений предусматривает закупку этих машин «в объемах, определяемых заказчиком».

Специалисты УВЗ, сравнивая Т-90М с предшественниками, отмечают основные отличия машины: новый боевой башенный модуль, новая пушка калибра 125 мм, стабилизированная в двух плоскостях дистанционная пулеметная установка, максимальная эффективность использования вооружения танка за счет наличия у Т-90М автомата сопровождения цели, новая модульная динамическая защита, и другие усовершенствования.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM 26 декабря пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что подписан контракт на поставку в войска первых танков «Армата» для испытаний в формате опытной эксплуатации.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками РФ генерал-полковника Олега Салюкова, в настоящее время на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) ведутся работы по отладке и согласованию всех систем, узлов и агрегатов новой боевой машины. Результаты опытной эксплуатации в войсках необходимы для подготовки запуска новейшего танка «в серию».

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