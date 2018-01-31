Бостон, США, 31 января, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Идеолог так называемой ненасильственной борьбы с авторитарными режимами Джин Шарп скончался 28 января, сообщает американское агентство Associated Press.

Джин Шарп

Об этом заявила Джамила Ракиб, исполнительный директор Института имени Альберта Эйнштейна, основанного Шарпом в 1983 году

Автор ряда работ, которые стали использоваться в качестве одного из инструментов «мягкой силы», скончался в своем доме в Бостоне в возрасте 90 лет.

«Шарп посвятил свою жизнь изучению ненасильственной борьбы, глубокому изучению и документированию ее использования в человеческой истории, анализу того, как эта техника работает в зависимости от культуры, а также распространял результаты своей работы среди ученых, практиков, организаторов, правительственных учреждений, граждан и групп гражданского общества», — указывается в заявлении института.

По словам Ракиб, Шарп продолжал работу до самой смерти. Его кончину связывают с естественными причинами.

Напомним, Джин Шарп получил репутацию идеолога цветных революций, поскольку выступил в качестве разработчика самых современных методик государственных переворотов, которые применялись в ряде стран, в том числе в Сербии и на Украине.

Основанный им Институт имени Альберта Эйнштейна финансируется Национальным фондом демократии, Фондом Форда и Международным республиканским институтом, директором которого является Джон Маккейн. Он также имеет тесные связи с аналитическим центром RAND Corporation.