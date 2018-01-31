Москва, 31 января, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В метро Москвы в тоннеле на фиолетовой ветке застрял поезд с пассажирами. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Тонель метро

ЧП произошло в среду, 31 января, неподалеку от станции метро «Полежаевская».

"У поезда заклинило колодки», — передает телеканал.

Отмечается, что к застрявшему на Таганско-Краснопресненской линии московской подземки поезду выдвинулся ремонтный состав.

В настоящее время выясняются подробности данного ЧП.

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