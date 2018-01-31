Вашингтон, 31 января, 2018, 08:21 — ИА Регнум. По информации сайта CoinMarketCap, биткоин упал в цене почти на 10% за истекшие сутки и стоит в настоящее время (7:40 мск) $9905,63. Примерно такой же тренд показали и прочие криптовалюты.

Биткоин

По мнению экспертов, резкое падение курса биткоина связано с тем, что в настоящее время криптовалюту покупают в основном специалисты, верящие в будущее таких финансовых инструментов. Они считают, что лучше приобрести биткоины сейчас по более низкому курсу.

Ранее лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер предсказал биткоину крах. Итогом для этой криптовалюты, по его словам, станет тотальный коллапс. Он также отметил, что ситуация с этой криптовалютой схожа с так называемой тюльпаноманией в Нидерландах.

Тогда, в конце 1630-х годов, Голландия пережила резкий и кратковременный рост цен на луковицы тюльпанов, что привело к экономическому кризису.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 курс биткоина достиг максимума, превысив отметку в $20 тыс., однако позже рухнул вниз. Так, 17 января криптовалюта стала дешевле $10 тыс., за сутки ее стоимость упала на четверть. К утру 18 января её курс вновь поднялся выше $11 тыс.

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