Москва, 31 января, 2018, 07:31 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 31 января в минусе. Восстановление американского доллара и повышение доходности американских облигаций заставили покупателей закрывать длинные позиции по фьючерсам на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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В ходе американских торгов стоимость Brent снизилась до $68,38. На торгах в Азии падение ускорилось до уровня $67,81.

Цены на нефть отреагировали падением на отчет Американского института нефти (API), отразивший недельный рост запасов нефти на 3.23 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 2.69 млн баррелей. Запасы дистиллятов уменьшились на 4.1 млн баррелей.

Сегодня, 31 января, с утра нефть марки Brent теряет в цене 0,7%. Ближайшая поддержка находится на уровне $67,35.

сли процесс сворачивания длинных позиций ускорится, то га горизонте появится уровень $65,70.

Напомним, 30 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,63%, до $69,02 за баррель, WTI — на 1,61%, до $64,50 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,20 за баррель.

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