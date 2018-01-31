Москва, 31 января, 2018, 07:27 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 31 января открылись незначительным снижением по курсу доллара и евро. После публикации Штатами «кремлевского доклада» курс доллара снизился до 55,89 рубля, курс евро — до 69,37 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Опасения по поводу ограничений покупок российского долга не подтвердились. Минфин США применил санкции против олигархов и российского правительства.

Общее ослабление американской валюты на торгах в Европе стало дополнительным фактором укрепления рубля в первой половине торгов. Резкий разворот рублёвых пар произошел на американской сессии.

Драйверами укрепления доллара и роста доходности облигаций США стала американская статистика по рынку жилья и потребительской уверенности в США, а также заявления министра финансов США Стивена Мнучина о том, что сильный доллар отвечает долгосрочным интересам США.

А снижение нефтяных котировок усилило давление на российскую валюту. К закрытию дня рубль растерял все заработанные очки.

Сегодня, 31 января, баррель Brent подешевел на 0,71%, до $68,01. Нисходящая коррекция по нефти усилилась после публикации отчета Американского института нефти, который зафиксировал увеличение запасов сырой нефти в стране на 3.23 млн баррелей в сутки за минувшую неделю.

Сегодня Минфин РФ разместит два выпуска ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей. Несмотря на то, что 30 января после публикации «кремлевского доклада» индекс RGBI вырос на 0,33%, до 142,67,31 января ожидается снижение курса рубля до 56,70 руб.

Перед тем как уйти вверх, цена может повторно вернуться к 56,20 руб. Цель по паре евро/рубль сохраняется на отметке 70,25 руб.

Напомним, 30 января по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 6 коп. (+0,12%), до 56,50 руб., курс евро — на 18 коп. (+0,27%), до 69,91 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (+5,88%), евро/рубль — 429,3 млн евро (+41,54%).

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