Магадан, 31 января, 2018, 06:56 — ИА Регнум. Жители Магаданской области страдают от циклона и его последствий. Регион накрыло снегом и сильным ветром. Такая погода спровоцировала сход лавины на автодорогу «Герба-Омсукчан», в снегу застревают автобусы, ветер срывает с домов балконы и куски водосточных труб, пешеходом сложно передвигаться по городу, а мэрия констатирует: на уборку снега уже не хватает денег, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Томас Коул. Буря. 1826

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По данным колымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды циклон с сильным ветром (11−16 метров в секунду, в некоторых районах до 19 м/с), снегом и усугубляющим ситуацию потеплением до — 2−3 градусов уйдёт из Магаданской области только 2 февраля. До этого времени в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском городских округах, а также в Магадане сохраняется лавинная опасность. Одна лавина уже сошла — по данным госавтоинспекции, на 202 километре автодороги «Герба-Омсукчан». В соцсетях люди пишут о том, что снегом заблокированы несколько автомобилей, пострадавших нет.

ИА Весьма констатирует, что это уже восьмой циклон на Колыме за зиму. Издание сообщает о разрушительном влиянии циклона на Магадан, публикуя видео, на котором горожане выталкивают автобус с не чищенной от снега парковки аэропорта Сокол, а также фото оторванного балкона одного многоэтажного дома и куска водосточной трубы другого. Упавший с крыши снег также разрушил большой макет телевизора, установленный у городского центра культуры.

«При выходе на улицу сторонитесь рекламных щитов, не ходите вблизи зданий, так как масса снега может упасть сверху и нанести травму. При обнаружении сосулек и больших снежных масс на козырьках и крышах зданий сообщайте об этом в обслуживающие организации или собственнику зданий и сооружений», — предупреждает горожан МЧС региона.

А глава столицы Колымы Юрий Гришан констатирует, что из-за обильных снегопадов придётся перекраивать городской бюджет.

«Мы не планировали столько денег на зимнее обслуживание города, поэтому, скорее всего, придется ужиматься летом, — цитировало мэра Магадана ИА КОЛЫМА-ИНФОРМ. — Сейчас у нас уходит 5−6 тонн дизельного топлива в сутки для работы коммунальной техники. Комбинат зеленого хозяйства не справляется с нагрузкой. Чтобы освободить от снега тротуарные зоны, будет привлечена дополнительная техника». Юрий Гришан констатировал, что проезд для автомобилей в городе обеспечен, подъездные пути к школам, больницам, пожарным частям расчищены, но по тротуарам не пройти из-за снежных заносов.

А пока город борется с этим циклоном, синоптики уже предупреждают о следующем: Колыму снова накроет снегопадом уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, от падения с крыши жилого дома комка из снега и льда в Магадане пострадала полуторогодовалая девочка. ЧП произошло в тот момент, когда мать с ребёнком на руках выходила из подъезда многоэтажки. У девочки травма головы, она госпитализирована в больницу. Угрозы жизни ребёнка нет. По факту этого инцидента следственный комитет Магаданской области проводит проверку, выясняя, кто должен был убирать снег с крыши.