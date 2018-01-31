Британский ракетный эсминец Duncan вошел в Черное море
Москва, 31 января, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Ракетный эсминец Duncan Королевского ВМФ Великобритании вошел в акваторию Черного моря, сообщило Объединенное военно-морское командование НАТО.
Mark Harkin
HMS Duncan (D37)
Уточняется, что Duncan проследовал на север вдоль западного побережья Черного моря. Его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.
Duncan входит в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk.
Напомним, разведывательный корабль «Энтерпрайз» британсого ВМФ вошел в Черное море 24 января. Его сопровождал турецкий минный тральщик «Акчай». Корабли американских ВМС и других нечерноморских стран-членов НАТО периодически заходят в Черное море.