Москва, 31 января, 2018, 03:37 — ИА Регнум. Ракетный эсминец Duncan Королевского ВМФ Великобритании вошел в акваторию Черного моря, сообщило Объединенное военно-морское командование НАТО.

Mark Harkin HMS Duncan (D37)

Уточняется, что Duncan проследовал на север вдоль западного побережья Черного моря. Его сопровождает турецкий фрегат Gaziantep.

Duncan входит в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk.

Напомним, разведывательный корабль «Энтерпрайз» британсого ВМФ вошел в Черное море 24 января. Его сопровождал турецкий минный тральщик «Акчай». Корабли американских ВМС и других нечерноморских стран-членов НАТО периодически заходят в Черное море.