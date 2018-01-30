Москва, 31 января, 2018, 01:53 — ИА Регнум. «Газпром» не может использовать первые 10 млрд кубометров мощности строящегося газопровода ТАР (строится для транспортировки природного газа из Азербайджана через Грецию и Албанию в Западную Европу), поскольку эти мощности получили законодательное исключение от доступа третьих лиц и предназначены для доставки газа из Азербайджана в Европу, сообщил журналистам в Баку директор директората по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт.

gazprom.ru Схема газопровода «Турецкий поток»

В то же время, отметил он, следующие 10 млрд куб. м мощности, которые, как предполагается, будут строиться, «Газпром» может использовать, если купит их на открытом аукционе. Чиновник отметил, что удвоение мощности ТАР может произойти в 2022 году, сообщает interfax. az

Ранее «Газпром» не исключал возможности, что может использовать мощности ТАР для поставки газа в Европу, который будет транспортироваться по газопроводу «Турецкий поток», мотивируя это тем, что «труба не должна лежать пустой».

Как отмечает агентство, вопросы, задаваемые на конференциях, относительно ведения переговоров с «Газпромом» на этот счет, участники ТАР оставляли без комментариев.

Во вторник, 30 января, зампред правления «Газпрома» Александр Медведев в ходе Европейской газовой конференции фактически также оставил этот вопрос без комментария, отметив, что компания изучает разные варианты поставки газа из «Турецкого потока» в Европу, в том числе в направлении Баумгартена (Австрия).

«Газпром» также изучает возможность поставки газа в Европу, который будет транспортироваться по «Турецкому потоку», используя газопровод Poseidon, но он будет построен лишь в 2023—2024 году, а «Турецкий поток» — к концу 2019 года. Что касается TAP, то он уже строится и планируется, что будет сдан в эксплуатацию к 2020 году.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км — через территорию Албании, 105 км — через Адриатическое море и 8 км — по территории Италии.

Проект TAP предназначен для транспортировки природного газа с месторождения Шах-Дениз Азербайджана через Грецию и Албанию в Западную Европу.

Долевое распределение между акционерами в проекте Трансадриатического газопровода выглядит следующим образом: Госнефтекомпания Азербайджана (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Что касается «Турецкого потока», то на сегодняшний день завершено строительство 530-километрового отрезка первой нитки морского участка трубопровода. Таким образом, практически наполовину завершено строительство первой нитки «Турецкого потока», которая позволит удовлетворить 35 процентов ежегодного спроса на газ в Турции. Поставки газа по этой нитке, как ожидается, начнутся в 2019 году, сообщает Anadolu.

Кроме того, достроен 224-километровый отрезок морского участка второй нитки трубопровода, по которой ежегодно из России в Европу будет поставляться 15,75 миллиарда кубометров газа.

Морской участок «Турецкого потока» будет состоять из двух параллельных ниток протяженностью 930 километров. Участок берет начало от компрессорной станции «Русская» под Анапой и идет по дну Черного моря на юго-запад до небольшого населенного пункта Кыйыкей и городка Люлебургаз в Турции. Участок от Кыйыкея до Люлебургаза построит турецкая компания BOTAŞ.

Вторая нитка трубопровода для поставок газа из России в Европу будет построена компанией-оператором, которую планируют создать турецкая BOTAŞ и российский «Газпром». Эта нитка трубопровода пройдет через турецкий город Ипсала в Европу. Точный маршрут второй нитки «Турецкого потока» пока не определен.

Маршрут «Турецкого потока» даст возможность «Газпрому» отказаться от транзита газа через Украину. Поскольку трубопровод устранит риски, связанные с транзитом газа через Украину для поставок на Балканы, он внесет значительный вклад в энергетическую безопасность региона.

Компанией-оператором газопровода «Турецкий поток» является South Stream Transport B. V — дочерняя компания «Газпрома». Проект полностью финансирует «Газпром».