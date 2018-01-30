Краснодар, 31 января, 2018, 00:21 — ИА Регнум. Российская Федерация готова к диалогу с западными партнерами по ситуации в Сирийской Арабской Республике в любом формате и на любом уровне. Об этом сегодня, 30 января, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров «на полях» Конгресса сирийского национального диалога, проходящего в Сочи.

Kremlin.ru Сергей Лавров

Лавров напомнил, что Москва пригласила на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи все заинтересованные стороны, в том числе всех постоянных членов Совета Безопасности ООН и многие другие государства.

«Мы признательны Китаю, Казахстану за то, что их спецпредставители были делегированы на это мероприятие», — отметил Лавров.

Однако западные страны ограничились лишь тем, что отправили на конгресс младших дипломатов своих посольств в Москве.

«Была бы честь предложена, мы готовы к диалогу в любых форматах и на любых уровнях», — подчеркнул Лавров.

Что касается двух-трёх групп сирийской оппозиции, которые отказались участвовать в конгрессе, то Лавров предлагает не делать из этого трагедии.

«Конечно, никто не рассчитывал, что здесь удастся собрать всех без исключения представителей различных групп сирийского народа — как лояльных правительству, так и нейтральных, так и оппозиционеров. То, что две-три группы не смогли принять участие, — я из этого трагедии не делаю», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В целом Лавров считает, что состоялось «уникальное мероприятия». За семь лет сирийской войны ещё не было такой встречи, чтобы в ней участвовали представители всех этноконфесиональных и политических групп Сирии.