Кишинёв, 30 января, 2018, 23:45 — ИА Регнум. «Маленькие страны обречены иметь хорошие отношения и с Западом и с Востоком», — заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью телеканалу RTVI, отвечая на вопрос о том, будут ли пропрезидентские социалисты в случае прихода к власти денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС. Денонсация соглашения с ЕС, по словам Додона, возможна только через референдум.

Kremlin.ru Игорь Додон

Додон сказал, что не против Евросоюза и дружбы с ЕС, но против того, чтобы это сопровождалось антироссийской политикой и риторикой. Он также заявил, что не считает, что Молдавии надо вступать в ЕС.

«Движение в Европейский союз — оно будет без Приднестровья, приднестровцы никогда на это не пойдут. В Гагаузии в 2014 году прошел референдум, на котором 97% высказались на интеграцию в Евразийский союз. На севере Молдовы 70% за Евразийский союз», — заявил он.

Додон считает, что Молдавию нельзя ставить перед жестким геополитическим выбором. «Нельзя ставить вопрос — или-или… В таких странах, как Украина или Молдова, это ни к чему хорошему не приводит… Движение в Европу — это раскол страны. Молдова исчезнет просто», — заявил президент Молдавии, еще раз добавив, что все должно решаться народом на референдуме.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он, постоянно апеллируя к волеизъявлению народа и референдуму, признать волю народа Приднестровья присоединиться к России, уже выраженную на референдуме 2006 года, Додон заявил, что это невозможно ни при каких условиях.

«Приднестровье — это часть Молдовы. Других вариантов нет, ни для Молдовы, ни для Приднестровья. Мы обречены быть вместе», — уверен Додон.

Он также заявил, что Молдавия хочет дружить и с Россией, и с Украиной, и сильно переживает из-за вражды между этими двумя странами.