Вашингтон, 30 января, 2018, 23:38 — ИА Регнум. ВМС США опубликовали 30 января в Сети видеозапись, запечатлевшую «опасный» маневр российского истребителя Су-27 во время перехвата американского самолета радиоэлектронной разведки EP-3 Aries над Черным морем.

Dmitry A. Mottl Истребитель Су-27

Четырехсекундный видеоролик размещен на канале YouTube пресс-службой 6-го флота ВМС США.

Пресс-служба утверждает, что на видеозапись попал маневр российского истребителя Су-27, в результате которого американский самолет-шпион EP-3 попал в воздушное завихрение от реактивной струи.

29 января пентагон сообщил, что американский самолет EP-3 Aries в международном воздушном пространстве над Черным морем был «небезопасно» перехвачен российским истребителем Су-27.

Позднее ВМС США сообщили, что российский истребитель сопровождал самолет-разведчик более 2,5 часов.

Напомним, по данным Минобороны РФ, 29 января российский истребитель Су-27, соблюдая все нормы безопасности, не позволил американскому самолету-шпиону ЕР-3Е Aries II войти в воздушное пространство России над Черным морем.