Москва, 30 января, 2018, 22:54 — ИА Регнум. Основной причиной обрушения строительных лесов, как правило, является некачественное выполнение проекта производства работ по установке и эксплуатации строительных лесов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов 30 января, комментируя обрушение деревянных конструкций возле метро «Улица1905 года».

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

«Вторая причина — некачественные комплектующие материалы и крепёжные элементы, из которых собирается и крепится конструкция. Третья причина — устройство строительных лесов, в том числе подмостей и защитного ограждения, с отклонением от «Проекта организации строительства» и «Проекта производства работ», — отметил Филиппов.

Он добавил, что точной статистикой по подобным происшествиям должны обладать Административно-техническая инспекция и Комитет Государственного строительного надзора города Москвы. Кроме того, чтобы сделать аргументированный вывод, по какой причине произошло крушение лесов, нужно изучить заключение Объединённой административно-технической инспекции, которая, согласно действующему законодательству, обязана выезжать по подобным фактам на место происшествия. А также заключение Государственного архитектурно-строительного надзора. Результаты заключения дадут возможность вскрыть причину и сделать вывод о случившемся.

При этом, если рассмотреть динамику подобных случаев, например, на протяжении последних 10 лет, то благодаря работе вышеуказанных органов количество таких случаев, как обрушение или поломка строительных лесов, существенно уменьшилось.

Главная причина положительной динамики сокращения подобных происшествий, по мнению Олега Филиппова, заключается в том, что сами строительные организации с каждым годом благодаря постоянной работе надзорных государственных органов точнее следуют проектной документации, в том числе и «охране труда и технике безопасности», в частности при устройстве строительных лесов.

«Положительная динамика обусловлена, на мой взгляд, тремя основными причинами. Во-первых, комитет по государственному строительному надзору, а также административно-технические инспекции города Москвы более скрупулёзно инспектируют работы по устройству лесов. Во-вторых, Мосгосэкспертиза (когда это уместно) уделяет более серьёзное внимание разделам проектной документации, обеспечивающим мероприятия по «Охране труда и технике безопасности». Кроме того, сократился объём несертифицированных и контрафактных материалов, деталей и крепёжных элементов», — подчеркнул он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вечером 30 января в реконструируемом подземном переходе на станции «Улица 1905 года» произошло обрушение деревянных конструкций. Предварительной причиной обрушения строительных лесов в переходе у станции метро «Улица 1905 года» в Москве назвали большую массу накопившегося на них снега.

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