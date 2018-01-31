Варшава, 31 января, 2018, 07:02 — ИА Регнум. Стратегия Польши, взявшей на себя неблагодарную роль тормоза торгово-энергетических взаимоотношений между Россией и Западной Европой, опирается на не вполне надежные альтернативы. Каковы они и стоит ли делать ставку при таких сомнительных условиях, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

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На недавней встрече в Давосе прмьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретился с главами правительств Дании Ларсом Локкерасмуссеном и Норвегии Эрной Солберг. Заявления, сделанные Моравецким, продолжили тему проекта Baltic Pipe, который Варшава пытается представить альтернативой «Северному потоку — 2». В попытке торпедировать российско-европейское взаимодействие в энергетической сфере Польша совместно с прибалтами и, что, по мнению самих польских политиков, гораздо важнее, американцами пытается предложить альтернативу в виде упомянутой Baltic Pipe, усиленной поставками американского сжиженного газа.

По самым оптимистичным прогнозам, такая комбинация может воплотиться в жизнь к октябрю 2022 года, в то время как «Северный поток — 2» будет введен в строй уже в 2019 году. Кроме того, есть масса нерешенных вопросов, которые делают альтернативу «Северному потоку — 2» совершенно туманной. Как минимум до сих пор непонятна цена, по которой должен поставляться газ в рамках этой затеи, а участие самой Норвегии в проекте «Северный поток — 2» и вовсе делает Baltic Pipe странной затеей. Для чего стране-поставщику конкурировать с собой же?

Какие еще нюансы содержит в себе запланированная альтернатива и не рискует ли Польша перехитрить саму себя? Читайте подробности: Есть ли у Варшавы альтернатива «Газпрому»?

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