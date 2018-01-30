Ташкент, 31 января, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Главные для среднеазиатских стран в наступившем году темы обсудил с корреспондентом ИА REGNUM заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Пустыня

Безопасность остается одним из важнейших для региона вопросов. В среднеазиатских республиках сейчас продолжается «отлов» экстремистов и «возвращенцев». Тревогу вызывает и то, что для раскачивания обстановки в общественно-политически относительно неустойчивых обществах Средней Азии не нужно больших усилий. Даже несколько громких терактов на фоне социальных или общественных конфликтов могут создать почву для широкого недовольства. Сейчас продолжается медленное накопление потенциала.

«Таджикистан сейчас ловит террористов, число осужденных по религиозным статьям зашкаливает. Судя по всему, Душанбе в Средней Азии пальму первенства у Ташкента уже постепенно отбирает. Потенциал для исламистского протеста вытеснен за пределы страны. Почему сейчас тема возвращенцев для всех среднеазиатских режимов становится актуальной? Потому что количество людей, которые могут прийти на среднеазиатское пространство с недобрыми целями, увеличивается», — говорит эксперт.

Подробно о проблемах, угрозах и перспективах среднеазиатских стран читайте в интервью: Центральноазиатский союз 2.0: перспективы по-прежнему туманные

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